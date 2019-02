Kulturminister Mette Bock (LA) nominerer det dansk-tyske grænseland til at blive Unesco immateriel kulturarv. Forslagene bliver behandlet i Unseco i år, og den endelige beslutning tages i 2020, som er 100-året for genforeningen i Sønderjylland.

Kulturminister Mette Bock har valgt at nominere modellen for fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland til Unescos register for immateriel verdensarv. Det er første gang, Danmark nominerer eksempler til Unescos liste over verdens immaterielle kulturarv.

- Det dansk-tyske grænseland er et forbilledligt eksempel på, hvordan det kan lykkes at opnå fredelig sameksistens mellem minoritet og majoritet på begge sider af grænsen - trods en historie med krige og konflikter. Det er meget unikt, når vi kigger ud i verden og et eksempel, som kan tjene til positiv inspiration andre steder. Ansøgningen vil blive færdigbehandlet til næste år, hvilket samtidig er 100-året for grænseflytningen. Jeg kan ikke forestille mig en bedre fødselsdagsgave end at blive anerkendt af Unesco, siger Mette Bock.

Der er mange eksempler på godt samliv i grænselandet. På tværs af grænsen bliver der for eksempel der arrangeret musicals, festivaler og børnekunst og -musikprojekter. En del af projekterne får støtte gennem en dansk-tysk kulturaftale for Sønderjylland-Schleswig.

Kulturministeren åbnede i 2018 for første gang mulighed for at indsende nomineringsforslag til Unescos lister over verdens immaterielle kulturarv. Blandt ansøgningerne er det besluttet at satse på forslaget Living together: Minorities and majorities in the Danish-German border region. Ministeren har også besluttet at nominere Qilaatersorneq - grønlandsk trommedans og -sang.