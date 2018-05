Kulturel sommerlejr på tværs af grænsen

Sønderjylland: I to workshops i maj i Schleswig og i Sønderborg blev skoleklasser med unge mellem 15 og 21 år inviteret til workshop med elektronisk musik, filmkunst, dans og drama. Der blev arbejdet på dansk/tysk og engelsk. På kort tid blev der produceret kortfilm, musikstykker, dans og drama, som blev fremvist i slutningen af begge workshops. Tilbagemeldingen fra de unge var, at det var sjovt, og at de ønsker mere tid. Og det får de. For ideerne fortsætter på en summer camp på Idrætshøjskolen i uge 32 i Sønderborg. Her inviteres unge på tværs af grænsen til workshop en hel uge med professionelle instruktører.

Indtil videre er teamet: Daniel Fogh, elektronisk musiker og studerende ved scenekunstskolen i København, Johanne Forsehag, danser og studerende ved scenekunstskolen i København, Lukas Eylandt, filmkunstner, Martin Klausen, musiker, Marianne M. Nielsen, musikformidler samt undervisere fra Filmfabrikken.

Ugen afsluttes med forestillingen "Total future", som opføres 10. august kl. 16 og igen kl. 19 på Sønderborg teater.