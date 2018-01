Kultur i Syd skabte millionomsætning i Sønderborg

En undersøgelse blandt 7000 tilskuere fra Kultur i Syds koncerter viser blandt andet, at der i 2017 blev sat rekord med 40.700 koncertgæster og en omsætning på over 25 millioner kroner og heraf over ni millioner i selve byen.

Sønderborg: 2017 blev et år med rekorder for Kultur i Syd i forbindelse med koncerter i både Haderslev og særligt Sønderborg, hvor Mølleparken er omdrejningspunktet. Rock i Mølleparken blev besøgt af 40.700 koncertgæster fra nær og fjern, viser en netop offentliggjort undersøgelse lavet af arrangøren Kultur i Syd. Som noget nyt var der i 2017 samarbejde med Sønderborg Handel om en række for- og efterfester på Rønhaveplads og Rådhustorvet for at skabe mere liv og omsætning i byen.

Og undersøgelsen, som er udsendt til lige knap 7000 koncertdeltagere med 2571 besvarelser til følge, viser da også, at 70 procent af dem har oplevet Sønderborg by i form af shopping og restaurant- og cafébesøg. 19 procent har benyttet sig af de særlige for- og efterfester, mens lige så mange har besøgt Sønderborg Slot, Dybbøl Mølle og det tilknyttede historiecenter samt Gråsten Slot og Universe på Nordals. I alt genererede de mange koncertgæster 25,4 millioner kroner i omsætning - heraf de ni millioner kroner til Sønderborg by.

- Det kalder vi en bragende succes, og det viser den store betydning, Kultur i Syds arrangementer har for vores område, udtaler Jes Johansen direktør & Eventchef, Kultur i Syd. Initiativet med for- og efterfester i samarbejde med Sønderborg Handel og Aktørudvalget for turisme, handel og kultur fortsætter i 2018.