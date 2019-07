Krydstogt-besøg: Forretningslivet er godt tilfreds

De mange aktiviteter i byen er ligeså meget for udenbys som lokale kunder. Det er der en god anledning til, når et krydstogtskib kommer på besøg.

Sønderborg: Alt var sat i værk fra Sønderborg Kommune og Sønderborg Handels side, da krydstogtskibet MS Albatros lagde for anker på Sønderborg Bugt tidligt lørdag morgen.

Planen var, at de 830 krydstogt-gæster skulle sejles ind og se Sønderborg fra sit bedste side. Altså med et spækket program af aktiviteter lige fra tidlig morgenstund.

Sønderborgerne havde mulighed for at møde op til gratis kaffe og rundstykker med Føtex som værter, og hele dagen havde Jydske Landsoldater slået 1864-lejr på Søndertorv, der var musik, hoppeborg og husflid på Rønhaveplads, der var mini street food market i nedre del af Perlegade, tivoli-tog kørte shuttle-ture i gågaden, 12 kræmmere havde åbnet boder i Store Rådhusgade og Brogade, veteranklubben udstillede biler på Slotskajen, der var musik på Rådhustorvet og ved Borgen Shopping Center samtidig med, at butikkerne havde åbent allerede fra kl. 9.00.

- Vi kan planlægge, lige så meget vi vil, men er samtidig dybt afhængig af vejret, konstaterer formanden for Sønderborg Handel, Rikke Torré. Og netop vejret fik en afgørende betydning for det andet krydstogtskibs besøg i Sønderborg. Det regnede i de seks timer krydstogt-gæsterne var i Sønderborg. Og netop da AS Albatros sejlede mod Bremerhaven klarede det op og solen tittede frem.