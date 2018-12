Kro bliver straffet for dårlig rengøring

Guderup: For dårlig rengøring koster nu Nymølle Kro dyrt. Under et kontrolbesøg den 5. december konstaterede Fødevarestyrelsen, at der flere steder var beskidt blandt andet i køkkenet, mellemgang, baglokale og opvaskeområdet.

- Det er rigtig, rigtig træls. Jeg har aldrig før fået en sur smiley. De ting, der påpeget med skidt og snavs er korrekte, selvom jeg synes, man har været lidt hård ved mig, siger Peter Jensen, forpagter af kroen.

I kontrolrapporten gives der ti forskellige eksempler. Hængsler i køleskab var beskidte og slimet, gummilister i køleskab og frostskab var sorte med formodet skimmel. Kurve med køkkenredskaber under arbejdsbord var fedtede og beskidte.

- Det er steder, man ikke kigger hver dag. Snavs man kunne fjerne på fem minutter, så derfor er det også så ærgerligt, siger Peter Jensen.

Også baglokalet beskrives som dårligt rengjort, ligesom væg bag et komfur var fedtet, samt bagsiden af et komfur var ligeledes beskidt og fedtet. Filtre i emhætte fremstod desuden fedtede og med fedtperler.