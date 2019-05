Kritikken hagler ned over ny skolemodel: - Det kan gøre folkeskolen til et b-hold

En lang række skolebestyrelser og ledelser frygter, at ny måde at fordele pengene i folkeskolen vil ramme både fagligheden og trivslen.

Sønderborg: Der er dybe panderynker og masser af kritiske røster til den ny tildelingsmodel til skoleområdet, som netop er blevet vedtaget af børne- og uddannelsesudvalget. - Der er markant færre midler per elev til driften, hvilket vil medføre et fald i kvaliteten af undervisningen og dermed en stigning i ikke-uddannelsesparate elever, skriver skolebestyrelse og ledelse på Ulkebøl Skole. - Tankerne bag modellen er gode, men det er underfinansieret. Det bliver et minimumsskolevæsen med de færre midler til, der tildeles, skriver bestyrelsen på Sønderskov-Skolen. - Grundlæggende ændrer omfordelingen ikke den forudsætning, at der et ressourceunderskud i skolevæsenet, hvor vi ikke har råd til at opretholde den ønskede basisskole, kommer det fra ledelsen på Augustenborg Skole. - Færre fordelte midler til det samme antal skoler som hidtil er lig med, at det kommunale skolevæsens konkurrenceevne i forhold til de frie skoler forringes, skriver ledelse og bestyrelse på Dybbøl-Skolen.

Bliver for b-holdet I alt 28 skoler, bestyrelser og andre faglige organisationer er kommet med høringssvar til den ny model. De er overvejende enige i, at inddelingen mellem tre puljer er god og en fordeling efter socioøkonomiske faktorer det samme. Men så hører de positive kommentarer også generelt op. Der bliver især skudt imod, at modellen mangler gennemsigtighed i forhold til, hvad de tre puljer indeholder og ikke mindst, at en økonomisk gulerod skal sørge for at færre elever bliver sendt til en specialskole. - Fastholder vi flere elever, der skaber utryghed, og som vi i dag vurderer får et bedre skoleliv, ved et segregeret skoletilbud, vil vi samtidig sende flere elever på friskolerne. Elever der kommer familier, som har overskud og ressourcer til at træffe og føre et valg ud i livet. Dette vil igen medføre en negativ spiral, der kan være med til at gøre folkeskolen til et b-hold, skriver bestyrelsen på Nørreskov-Skolen. De senere år er søgningen til folkeskolen i Sønderborg Kommune faldet støt. Når det nye skoleår begynder vil 23 procent af de kære små begynde på en privat- eller friskole.

Rammer de svageste En række folkeskoler påpeger også, at modellen kan ende ud i, at børn ikke får det tilbud, de burde. Simpelthen fordi skolerne vil miste en masse penge ved at visitere dem til en specialskole eller specialtilbud. - Skolebestyrelsen kan frygte, at der vil ske kassetænkning, skriver Sønderskov-Skolen. - Vores bekymring går på, at nogle skoler ikke har økonomi til at placere elever, der reelt skal have et andet skoletilbud, skriver Gråsten Skole. Desuden bliver der også skudt mod, at der ingen penge følger med til, at flere børn skal inkluderes i normalklasserne. - Det holder ikke, da ressourcerne til inklusion og til at sætte processen i gang ikke er der, kommer det fra ledelsen på Sønderskov-Skolen. - Ulkebøl Skole vil med den nye model blive kraftigt beskåret i inklusinsmidler, hvilket vil medføre forringede muligheder for hjælp til de svageste elever, skriver Ulkebøl Skole, som også nævner, at modellen hos den vil betyde sammenlægning af klasser. - Der er en bekymring om, hvordan personalet bliver klædt på til at løfte en eventuelt inklusionsindsats ... om dette vil påvirke de øvrige elevers trivsel, skriver Nybøl Børneunivers.