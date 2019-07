Kritik af udsættelsen af Birkepøls naturgenopretning

Efter spektakulære naturgenopretningsprojekter på Nordals var gennemført med stor succes, var det ventet, turen nu kom til Birkepøl, men våd- og tøreng i det sydalsiske må vente, for forvaltningen har ikke ressourcer til at føre projektet videre.

BIRKEPØL: Pengene fra EU var der, projektet var der, forhandlingerne med lodsejerne var i fuld gang, og intentionerne om et nyt stort naturgenopretningsprojekt efter genetableringen af Bundsø var de allerbedste, men projekt Birkepøl er sat på standby. Der er ganske enkelt ikke ressourcer i forvaltningen til at føre projektet videre. Det vækker stor ærgrelse hos naturorganisationer, der havde set frem til snart at præsentere et unikt fuglelivs tilbagevenden i det sydalsiske med støtte fra en snes EU millioner.

Projekteringen af Birkepøl har stået på i flere år. Lodsejerne i området ville have vished for, der var styr på vandet, så de kunne dyrke tørre jorder og overlade vådområderne til naturen. Birkepøl skulle være halv vandflade med våd og tør eng. De 120 hektar skulle reguleres med volde og højnet og fæsnet jord til at holde på vandet rundt om en sø. Meningen var at skabe fugle- og vandliv og dermed bidrage til reducering af udledning af kvælstof for at leve op til fremtidige kvoter. En optimistisk plan gik ud på at have Birkepøl naturgenoprettet i 2018, men det viste sig at være lige lovligt vidtløftigt. Nu består opgaven i at beholde EU bevillingen på seks millioner kroner til anlæg og 14 millioner kroner til jordkøb.

Ufatteligt

- Det er meget skuffende. Vi er stærkt utilfredse med, Birkepøl er sat på standby. Vi holdt møde med formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, der siger, projektet nok skal blive til noget, og de bevilgede midler ikke forsvinder. Det er ikke nok. Medarbejderne er stressede og har for mange ting at tage sig til. Vi mener, kommunen må prioritere Birkepøl og lade andre ting vente, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg, Kaj Abildgaard, der også er medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg.

Organisationerne er rystet over nedprioriteringen og opfordrer på det skarpeste kommunen til at komme på andre tanker. Kommunen bryster sig af naturgenopretning i Bundsø, Mjels Sø og Oldenor. Turen var kommet til et vådområde i det sydalsiske, der skulle genopstå som våd- og tøreng ikke mindst til glæde for fuglelivet og mennesker, der gerne vil gå på opdagelse i den genskabte natur. Naturorganisationerne mener, det er et helt forkert signal at sende, at Birkepøl slet og ret bare kan vente. Birkepøl var i forvejen udskudt, da visse godkendelser lod vente på sig, men lodsejerne var til at tale med, og pengene var der. Netop derfor finder Kaj Abildgaard kommunens prioritering fuldkommen uforståelig.

- Vi skal have alle de der ting op at vende. Selvfølgelig er det fint nok og fair, forvaltningen lader Birkepøl vente her og nu og prioriterer andre ting. Det skyldes ressourcemangel og sygdom. Vi ser på prioriteringen af projekterne efter sommerferien. Selvfølgelig skal Birkepøl realiseres, siger Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Vi har blandt andet haft travlt med det ny regulativ for vandløb, der skal klares og vedligeholdes. Birkepøl er ikke glemt. Der kommer til at ske noget. Projektet er udvidet efterhånden. Det kræver også større ressourcer, siger Heine Fischer Møller.