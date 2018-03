Krisemøde om strandpromenade løste intet

Mandag formiddag mødtes Sønderborg Kommune med deres rådgiver COWI. Men det er endnu alt for tidligt at placere et ansvar for, at den 26 millioner kroner dyre strandpromenade ikke kunne holde til en helt sædvanlig gang blæsevejr fra øst.

Sønderborg: Mandag var der krisemøde mellem Sønderborg Kommune og rådgiver på projektet firmaet COWI. Men der er endnu hverken fundet en årsag eller en løsning til, hvad der nu skal ske. Ansvaret er heller ikke placeret. Der kom ikke så meget konkret ud af mødet, der nu er slut.

- Vi er nødt til at få et overblik over, hvad der er sket. Det går altså ikke så hurtigt, og vores rådgiver skal nu have en snak med entreprenøren. Jeg vil slet ikke gå ind i alt det med ansvar og løsninger, for det er for tidligt. Men det er klart, at vi har købt en strandpromenade, der gerne skulle holde mere end et halvt år, siger Henrik Littau, der er drift- og anlægschef i Sønderborg Kommune. Han deltog ikke selv i mødet med kommunens rådgiver, men det gjorde en af hans afdelingschefer.

JV.dk følger sagen