Jussi Adler-Olsen

Født 2. august 1950 som Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen. Hans far var læge og psykiater, og familien flyttede rundt i Danmark, alt efter hvor faderen havde job. I 1970 begyndte han på universitetet, hvor han læste medicin og samfundsfag, men han stoppede hurtigt og kastede sig i stedet over film- og medievidenskab.



Efter blandt andet at have drevet tegneserieforretning, været chefredaktør og filmkomponist på Valhalla-tegnefilmen debuterede han som forfatter i 1997 med thrilleren "Alfabethuset". Den blev efterfulgt af "Firmaknuseren" også omdøbt til "Og hun takkede guderne" (2003) og "Washington Dekretet" (2006). Den første kriminalroman i serien om Afdeling Q, "Kvinden i buret", udkom i 2007.