Krigsveteranernes fyrtårn får et stort løft

Et enigt arbejdsmarkedsudvalg har overført godt 1,8 mio. kroner til en større renovering af Kegnæs Fyr og tilhørende bygning, som i nu halvandet år har fungeret som støtte for krigsveteraner og deres familier.

Sønderborg: Det skulle vise sig at være en rigtig god idé, da kommunen for et par år siden købte Kegnæs Fyr med tilhørende hus som et tilbud for områdets omkring 400 krigsveteraner. Med en veterankoordinator i spidsen er det nemlig blevet et psykisk åndehul for tidligere soldater med ar på krop og sjæl efter at have været sendt ud i krig. I øjeblikket er 36 veteraner tilknyttet stedet, hvor de og deres familie hjælpes tilbage til en god hverdag.

Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget holdt sit møde ved fyret i denne uge, hvor en status på arbejdet stod øverst på dagsordenen.

- Jeg ville gerne give de nye udvalgsmedlemmer et indtryk af stedet. Det er en fantastisk plet, hvor der gøres et kæmpe arbejde. Jeg kan ikke forstå, at vi skal sende unge i krig, men vi kan med initiativer som dette rette op og hjælpe på de skader, deres sjæl er påført, forklarer udvalgsformand Jan Prokopek(S).