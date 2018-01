Krigshavnens flåde er på land

Sønderborg: Jollerne og øllerne er trukket op. På land og i Æ Havhyt - Ulkebøl Krigshavns klubhus. Her kommer hver formiddag en halv snes af klubbens 70 medlemmer. For at få sig en hyggestund.

- Så ordner vi verdenssituationen, og nogen får en bajer, fortæller Aage Markussen. Han er 90 år og har været med i krigshavnen i årtier. Ulkebøl Krigshavn - fik ifølge Marcussen navnet af en gammel Jydske Tidende fotograf, H.C. Bergmann, fordi fiskerne kæmpede for at få lov til at drive fiskeri fra den lille plads med de små fiskehuse ved Ulkebøl. Ud til Augustenborg Fjord.

- Her har været fiskere, før Vor Herre havde fået yndebåws (underbukser) på, siger Aage. Han kører på sin trehjulede scooter nedad den grusede vej fra Ulkebøl mod kysten.

- Nej - her er ikke så mange fiskere mere. Jeg har fisket meget førhen. De unge gider ikke fiske. Vi fanger efter skrubber. Her er jo ingen ål mere. Ålegræsset forsvandt, og så forsvandt ålen også, siger han.

Der er 70 medlemmer i Ulkebøl Krigshavn, men da det gik bedst var de 130. Nu er der kun otte-ti fiskere tilbage.

- Men vi er nogle stykker, der kommer her mere eller mindre fast. Vi snakker, hygger og får en kop øl. Vi har et virkelig godt kammeratskab og et dejligt miljø hernede. Vi har så mange gode timer hernede, fortæller formanden Ronni Plath. Han er med sine 52 år en af de yngre. Om vinteren er her mere stille, men om sommeren fiskes der, og der er altid mennesker på havnen. Også om aftenen, hvor de hygger og grillen kommer frem. Så er der fest ved standerhejsning, sankthans og en sommerfest, hvor der ikke spises fisk, men en helstegt pattegris.

Krigshavnen ligger lidt øde uden naboer eller vej lige forbi, så fiskerne har ofte været plaget af tyverier fra deres fiskerhuse - men der er især stjålet mange påhængsmotorer. Senest i sensommeren, hvor der var flere indbrud og tyverier fra krigshavnen. Men for år tilbage blev der på en nat stjålet 17 motorer.

- De går til Tyskland eller Polen, kommer det bestemt fra Erik Grønkjær, der ellers koncentrerer sig mere om sin dåseøl, at holde ild i piben og så at lytte til de andres snak.