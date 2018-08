Krigsfortællinger blev startskuddet til DF's sommergruppemøde

Sønderborg: Efter at alle politikere med følge havde fået sig installeret på Comwell Hotel i Sønderborg mandag bød eftermiddagen på bustur til historiecentret og møllen midt i det historiske skanseområde. Her ventede tidligere politimand og nu kustode, Bjarne Møller, på at give politikerne fra både folketinget og Europaparlamentet et par historietimer fra dengang Danmark tabte en blodig krig og mistede en betydelig del af både land og befolkning.

- En norsk læge beretter, hvordan han på en travl dag havde sådan cirka en amputation hvert minut. Og det var med en portion snaps som bedøvelse, forklarede Møller flokken af DF-politikere, der blandt andre talte folketingsformand Pia Kjærsgaard, partiformand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup.