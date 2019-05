Fra lørdag klokken 12 må folketingspolitikere hænge valgplakater op, og kampen om fremtrædende pladser i standere og på hegn og rækværker kører i høje omdrejninger, for idérigdommen er stor.

Sønderborg: Da Troels Fenneberg, Sønderborg, forleden gik tur på Strandvejen ved slottet i Sønderborg, blev han stødt over at se blå og orange Venstreplakater i stribevis i lygtepælene. Han mener helt bestemt, plakaterne er sat op, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen i tirsdags udskrev folketingsvalg 5. juni og ikke er at betragte som EU-valgplakater, der måtte sættes op fra sidste lørdag 4. maj. Der må være visse rettigheder for opsætning og regler for valgplakaterne og ikke særlige regler for Venstre. Hvis man ringer til Sønderborg kommune for at spørge til reglerne, bliver man stillet om fra kontor til kontor, siger han, efter forgæves at have forhørt sig hos myndighederne og være landet i en båndsløjfe. - Plakaterne på Strandvejen kan lige så godt være EU plakater som folketingsplakater, for der står kun partibetegnelse på dem, så dem gør vi ikke noget ved, siger valgansvarlig Aase Henriksen.

Valgplakatregler En valgplakat må højst være 0,8 kvadratmeter og skal være monteret forsvarlig og i vejrbestandig stand - det vil sige på en fast plade. De må sættes op fra klokken 12 fjerde lørdag før valgdagen, hvilket er 11. maj klokken 12. De skal tages ned senest otte dage efter valget. Det har været tilladt at hænge EU valgplakater op siden 4. maj klokken 12. Det har givet kamp om lygtepælene. I Københavns-området satte et radikalt folketingsmedlem en EU-valgplakat op med teksten EU valg for alle. På bagsiden er der en personlig valgplakat for hende til folketingsvalget, så fra lørdag klokken 12, kan hun bare vende plakaten om, så har hun gode positioner i lygtepælene i storbyen op til det kommende folketingsvalg.I Sønderborg er kommunen blevet spurgt, om det er i orden at vente med at tage EU-valgplakaterne ned samtidig med folketingsvalg-plakaterne, da EU plakaterne egentlig efter reglerne skal være nede senest 3. juni, men partierne vil gerne vente, så de kan tage alle plakaterne ned på én gang. Det har kommunen ikke lovhjemmel til at se gennem fingre med, så partierne afgør selv, om de tager chancen og går på plaktanedtagnings-tourne 6. juni.

I det åbne land Forvaltningen har den senere tid modtaget mange henvendelser om plakater på marker i det åbne land blandt andet ved motorvejen og afkørslen fra den nye Alssund-bro ind mod Sønderborg, hvor Venstres Ellen Trane Nørby har tyvstartet valgkampen på store banner-plakater visse steder flankeret af sin partifælle til Europa Parlamentsvalget Asger Christensen. Selv om Venstre den senere tid har været i diskussion med landbruget om, hvorvidt det lever tilstrækkeligt op til miljøhensyn eller ej, fornægter det sig ikke, partiet har så god en tråd til faget, at det er Venstre-kandidater, der får en fremtrædende plads i markerne ved færdselshovedstrøgene. - Vi har haft mange henvendelser om valgbannerne, siger Aase Henriksen.

Stort format Folk undrer sig over, at det i disse skilterestriktive tider er tilladt at sætte valgbannere i store formater op på steder, hvor folk skal koncentrere sig om at køre bil. Ved motorvejen er Vejdirektoratet ansvarlig for færdselssikkerheden. - Vi har udsendt en valgfolder til partiformænd og valgbestyrelser, fortæller kommunens valgjurist Lars Voltelen. Heri står reglerne for opsætning af valgplakater. Kommunen er nået frem til, at der gælder de samme regler for bannere i det åbne land som for almindelige valgplakater, nemlig at det først er tilladt at sætte dem op samtidig med de almindelige pap-plakater i lygtepælene. Det fremgår af en bekendtgørelse, men kommunen gør ikke mere ved det. Der må alligevel sættes plakater op fra lørdag 11. maj klokken 12, og inden da kan det ikke lade sig gøre at varsko lodsejere om, bannerne bør tages ned og sættes op igen.

Vind og vejr - Vi tager henvendelserne fra borgerne i den rækkefølge, de kommer. Er der tale om opsætning af plakater, så man ikke kan se, om der er rødt eller grønt lys i et kryds, eller de er til gene for cyklister og fodgængere, bliver plakaterne pillet ned, men vi kører ikke ud og leder efter plakater, der hænger skævt eller lignende. Det har vi ikke ressourcer til, siger Lars Voltelen, der påpeger, plakater højst må være 0,8 kvadratmeter og skal være vejrbestandig. Det vil sige, de skal kunne modstå vind og vejr og være ordentlig hængt op.

Plads til alle - Jeg synes ikke, der er så overdreven mange EU valgplakater, at der ikke er plads i lygtepælene, når folketingskandidaterne må hænge deres plakater op fra lørdag middag. Vi har tre vejtilsynsbiler kørende til daglig og sætter ikke flere ind, fordi valgkampen går i gang. Problemet kan ofte være, når plakaterne efter et stykke tid bliver våde, og ophængnings-stripsene giver efter, så glider de ned og bliver til fare for omgivelserne i løs tilstand. Ulovlig opsætning foregår ofte i rundkørsler, hvor valgplakater tager overblikket fra trafikanterne. Plakaterne må ikke hænge ved fortove og cykelstier, så de er til fare for cyklister eller fodgængere, fordi de for eksempel hænger så lavt, at man risikerer at støde ind i dem. Opdager vi ulovligt opsatte valgplakater, fjerner vi dem straks, men vi kører ikke rundt i landskabet for at se, om den sidste plakat nu også er sat op på reglementeret vis, siger afdelingsleder i Projekt & Anlæg Jens Kristian Mikkelsen. Han gør dog opmærksom på, vejmyndigheden vil holde et vågent øje med plakatskilteskoven, når de mangfoldiggøres i lygtepæle og på gitre og træer fra lørdag klokken 12.