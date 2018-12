Krig og Kærlighed satte præg på slottet

AUGUSTENBORG: I tre år har Bygningsstyrelsen haft til huse på Augustenborg slot, for at sætte de hertugelige rum i stand til Landbrugsstyrelsens ansatte. Der er blevet malet og taget prøver af materialer for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Bygningsstyrelsens folk blev sat på lidt af en prøvelse, da Fridthjof Film skulle skyde scenerne til I Krig og Kærlighed, der går over de danske biografer i øjeblikket. Slottet danner rammen om en af de centrale scener, hvor Rosalinde Mynster optræder i en hed dans med den kendte tyske skuespiller Tom Wlaschiha. De to får et godt øje til hinanden under et bal på slottets parketgulve.

- Der var 200 mennesker impliceret i optagelserne, som blev taget om 23 gange og varede mange timer. Jeg var brandvagt, og det var lidt af en opgave, for de brugte fakler i indkørslen, fortæller Bygningsstyrelsens projektchef Peer Kvist, der fik en lidt usædvanlig post, da kameraer og lamper indtog gemakkerne på en romantisk aften i filmen.

Hestevogne og biler af ældre dato kørte op foran slottet, der var belyst som en ildkegle, da skuespillerne indtog balsalen i deres flotte skrud.