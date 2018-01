Kravlende hund, cigaret-bjerg og ninja-kjole

10 unge fra Billedkunstnerisk Grundkursus på Sønderjyllands Kunstskole udstiller på KunstPunkt ud fra et Konfutse-citat.

Augustenborg: Alt har en skønhed - men ikke alle kan se det. Sådan sagde den kinesiske filosof Konfutse for omkring 2500 år siden. Citatet har inspireret 10 unge talenter på Sønderjyllands Kunstskole til at lave en kunstudstilling med grimhed og skønhed på KunstPunkt i Augustenborg. 20-årige Jacob Clausen fra Helved har arbejdet med flere koncepter til udstillingen. Ansigter tegnet med kuglepen. Akvareller. En kravlende paphund påtegnet med tusch. Et alfabet fra internettet har også inspireret til et koncept. - Jeg har tænkt over religion og identitet og transskriberet det til det her maleri. Det, der står, er meget privat, siger Jacob Clausen. Han skal søge ind på kunstakademiet i København og har været glad for at gå på kunstskolen indtil videre. - Det er fedt at gå og arbejde med noget, som man brænder for hver dag i stedet for at sidde og glo ind i en computer. Vi har lært forskellige teknikker af lærere med forskellig baggrund, siger Jacob Clausen, der gerne vil være billedkunstner.

Fakta Udstillingen har fernisering lørdag den 27. januar klokken 14.00. Udstillingen kan ses i KunstPunkt i Augustenborg fra den 26. januar til den 13. februar. KunstPunkt har åbent kl. 13-17 på hverdage samt kl. 11-17 i weekenden. Udstillingen er en del af Kinesiske Dage, som foregår i Sønderborg Kommune den 21. januar-22. februar.

Eleverne er ved at hænge deres værker op på KunstPunkt. Her er alt fra akvareller til møbler, som man nok ikke sidder så godt i. 19-årige Johanne Jessen fra Broager vil gerne være tatovør og har blandt andet lavet en mannequin med tatoveringer. - Det er fedt at man kan vise, hvem man er med tatoveringer og have kunst på kroppen for evigt, siger Johanne Jessen, som vil tage HF efter sommerferien. Hun har også lavet en tuschtegning af en tyk mand. - Jeg tegner i den stil. Mennesker, der ikke hører ind i et skønhedsideal. Det må gerne være lidt vulgært, siger Johanne Jessen.