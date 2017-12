Krammeren fyldte rundt

Gæsterne stod i kø for at få en krammer, og dem delte fødselar Gunnar Hattesen rundhåndet ud af. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Rundt: Redaktøren for Gråsten Avis Gunnar Hattesen er rundet et skarpt hjørne i julens løb, og det er ikke gået ubemærket hen.

GRÅSTEN: Han var ikke selv den første, der kom, men da han dukkede op, var der ingen tvivl om, hvem dagens hovedperson var. Redaktøren af Gråsten Avis Gunnar Hattesen fyldte 60 år juledag. Det blev markeret med en reception på Den gamle Kro tredje juledag. Folk stod i kø for at få en krammer, som fødselaren delte gavmildt ud af. Gavebordet bugnede i en grad, så der måtte hentes ekstra møbler og gulvet tages i brug for at få det hele med. Det fornægter sig ikke, redaktøren har en sød tand. Han er et vennesælt menneske, som har taget turen gennem dansk dagspresses og den politiske mølle. Det har givet knubs, men også mange af de solstrålesmil, Gunnar Hattesen deler rundhåndet ud af. Det hele startede i Ellum, hvor Gunnar voksede op og gik til spejder. Da han fortalte om sin barndom, fik den ellers så sprudlende sønderjyde en lille klump i halsen og var lige ved at glemme sit sønderjyske modersmål.

Fakta Receptionen på Den gamle Kro i Gråsten var sådan et tilløbsstykke, at krostuen bag gildesalen måtte åbnes, så alle kunne være der. Folk fra handel, vandel, dansk dagbladsbranche, det politiske landskabs flerfarvede partier, Europa bevægelsen og begge grænselandets mindretal befolkede foruden Gunnar Hattesens familie sale og stole. Han lever sammen med Bettina Munch i Rinkenæs og har en søn på 12 år og en datter på 20. Gunnar Hattesen er i dag redaktør for satirebladet Æ Rummelpot. Han er engageret i Europabevægelsen og grænselandet.

Som en boksekamp - Livet er som en boksekamp. Den har 99 runder, og nogle gange hænger man i tovene. Så er man sendt til tælling, og skal prøve at komme ind i ringen igen. Det må aldrig være en forudsætning for ens lykke, at alt går, som man havde tænkt sig, sagde Gunnar Hattesen, der ved, hvad han taler om. Redaktøren er et eksempel på bladbranchens slogan om, du kan ikke være gode venner med alle. Det er han heller ikke, og han har kæmpet sine sværdslag, men det enorme opbud af fødselsdagsgæster viser, at Gunnar er ven med rigtig mange. Han har som journalist arbejdet på flere danske dagblade. Han har været højskolelærer i Rønshoved, og Gunnar Hattesen var i 2001 hårsbredder fra en plads i Folketinget for Venstre som kandidat i Løgumkloster kredsen. Han har gjort sig bemærket ved at udløse en alarm i Folketinget på grund af en henstillet kuffert, han har vundet og tabt sager i pressenævnet, og han går ikke af vejen for en verbal krig i ord og avisspalter. Har nogen dømt Gunnar ude, tog de fejl. Han er poppet op igen som en trold af en æske. Fødselaren har aldrig lagt sig ned og overgivet sig til dommedagsprofetier.