Kram, kærester og kondomer - tag med udviklingshæmmede på kursus

Hvad vil det sige at være kæreste, og hvad kan føles rart at gøre sammen? Det har fire kommende seksualvejledere undervist en gruppe udviklingshæmmede på et kærestekursus.

Sønderborg: "Love", står der med blodrøde balloner hængt op på væggen. Røde glashjerter er strøget i vindueskarmen, og på bordet står en række strittende dildoer. Fotos af mennesker, der kæler med sig selv eller kæresten, går fra hånd til hånd. Massageapparater ligeledes. Velkommen til kærestekursus, som fire kommunalt ansatte socialpædagoger har arrangeret for udviklingshæmmede. Det ser måske ikke sådan ud, men her handler det først og fremmest om følelser. -Husk, at det er jeres krop. Det skal føles rart. Og er der noget, I ikke vil være med til, så sig nej, siger Kristine Kiilerich-Nielsen, ansat på bostedet Skrænten, som også lægger lokale til kurset. Kristine Kiilerich-Nielsen er sammen med Alice Hansen, Anja Wind Svendsen og Margit Elise Frandsen gået i gang med en toårig uddannelse til seksualvejledere. Kærestekurset fordel over tre eftermiddage er deres første opgave. Deltagerne kommer fra fire forskellige bosteder. De har hørt om kroppens udvikling, hygiejne og snakket om, hvad det vil sige at være kæreste. Noget, nogle af dem aldrig har prøvet. - Nogle holder i hånd, andre vil gerne kysse og kramme, og nogen vil også gerne gå videre. Samleje, kalder man det. Men først skal vi snakke om, at man også kan røre ved sig selv. For hvis man ved, hvor det er rart selv at blive rørt, kan man også nemmere finde ud af, hvor ens kæreste gerne vil røres, forklarer Margit Elise Frandsen fra Værestedet Kuben og spørger så ud i flokken: - Men hvor er det i orden at pille ved sig selv. Ikke i Føtex, på stranden eller i fællesstuen, kan forsamlingen hurtig blive enig om. Men gerne i sengen eller badet.

De lever ofte i et ret beskyttet miljø. Måske ser de andre på samme alder have kæreste, men de ved måske ikke, hvad det vil sige at være kærester. Det, andre unge lærer om sex i skolen eller af hinanden, kender de ikke til. Alice Hansen, socialpædagog, om baggrunden for at lave kærestekursus for udviklingshæmmede

Et beskyttet miljø Nathja Christensen og Rie Brodersen hjælper hinanden med at sætte kondom på en af de strittende dildoer. - Det hele er spændende at høre om. Det vil jeg i hvert fald gerne anbefale mine venner, siger Rie Brodersen, som indrømmer, at hun en gang imellem har følt sig genert: - Men sådan er livet jo, forklarer hun. - Hvad sker der, når manden er færdig, spørger Margit Frandsen. - Så kommer der sperm ud, forklarer en af de andre. - Ja, og så trækker man kondomet af, og slår en knude på det, viser hun og når også at forklare, hvorfor det er en god idé med det kondom. Ikke bare for at undgå sygdomme, men også for ikke at blive gravid. Det lyder måske som noget, de fleste unge ved i forvejen, men sådan er det ikke altid for udviklingshæmmede. - De lever ofte i et ret beskyttet miljø. Måske ser de andre på samme alder have kæreste, men de ved måske ikke, hvad det vil sige at være kærester. Det, andre unge lærer om sex i skolen eller af hinanden, kender de ikke til. Det er også begrænset, hvor mange udviklingshæmmede, der ser porno på nettet, og de der gør, får jo heller ikke et realistisk billede på den måde, forklarer Alice Hansen, ansat på botilbuddet Bosager.