Kræmmermarked skal få flere gæster til ringriderfesten

Kulturudvalget har givet Ringriderfesten i Sønderborg lov til at holde kræmmermarked på boldbaner ved Sønderborg Stadion. Ringriderfesten skal selv betale for eventuelle skader.

Sønderborg: Ringriderfesten i Sønderborg forsøger hele tiden at udvikle sig. Derfor har foreningen ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til at holde kræmmermarked på fodboldbanerne ved Sønderborg Stadion. Der sker for at få flere end 30.000 gæster ind på pladsen, som var besøgstallet sidste år. Besøgstallet er faldet de sidste to år for Ringriderfesten.

- Det er utroligt vigtigt, at man udvikler ringriderfesterne. Derfor prøver vi at bygge så meget op omkring ringriderfesten som muligt. Vi skal have flere ind på pladsen i stedet for færre, så vi kan bibeholde rytterantallet på 500. Der skal gøres noget, så ringridning ikke bliver en uddøende race, siger Jacob H. Bendtsen, der er formand for pladskomitéen.

Komitéen forventer mellem 20.000 til 25.000 besøgende på kræmmermarkedet.