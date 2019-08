Kræftsyge Glenn hentede Julie ved færgen

På havnen i Fynshav sidder familien med flag og venter.

Hund, barnevogn og drikkevarer er med. De skal modtage Julie Norman Lindbæk som snart står af færgen fra Fyn. Hun er rejst fra København, og hendes tur ender i Sønderborg på Als.

Susanne Lindbæk sidder på havnen, og hun er stolt over sin niece, som kommer med færgen. - I lang tid har vi ikke vidst, hvad den næste dag skulle bringe. Det er slet ikke til at være i. Derfor er det så godt med en dag som i dag. Og den tur Julie har taget. Hvordan skal jeg nogensinde kunne give hende et stort nok tak, spørger Glenns mor, Susanne Lindbæk:

- Til at starte med synes jeg ikke Julie skulle tage afsted. Vi var i tvivl om hendes sikkerhed. Men hun havde besluttet sig, og vi har støttet hende fra starten. Det betyder så meget med den hjælp hun har samlet ind, fortæller hun.

På 13 dage er Julie Norman Lindbæk gået 221 kilometer for at samle penge ind til sin kræftsyge fætter. Hun har boet hos fremmede undervejs, og selvom familien har været bekymrede for hendes sikkerhed på rejsen, har hun været fast besluttet på at nå i mål. Pengene skal gå til en tur til Lalandia, og beløbet er allerede nået over de 15.000 kroner, som var hendes håb i starten. - Jeg havde troet, at vi ville nå op på 2-3000 kroner, men det har overgået mine forventninger. havde også troet at det ville stilne til, men folk bliver ved at med at give støtte, og det er ret vildt. Flere af de mennesker jeg har talt med, siger, at grunden til at de så gerne ville støtte er, at her er mulighed for at hjælpe med noget konkret. De ved hvad, og hvem pengene går til, siger Julie Norman Lindbæk.