Kosovo-albaner skal to år i fængsel og udvises 12 år for afpresning

Landsretten formildede ikke dommen over 26-årige Besar Mustafej, der afsoner to år for afpresning og vold og derefter udvises til Kosovo med en minimumstid på 12 år trods 18 års ophold i Danmark.

Bøden var for at have ført bil under påvirkning af euforiserende stoffer sidste år. Den dømtes familie var til stede under domsafsigelsen.

SØNDERBORG: 26-årige Besar Mustafaj skal to år i fængsel og udvises derefter af Danmark til Kosovo med indrejseforbud i 12 år for vold og afpresning af den senere røver af Petit Kiosken i Jernbanegade i Sønderborg 1. august sidste år.

Besar Mustafaj forbliver fængslet efter landsretsdommen, da der er risiko for, han vil forsøge at undslippe fortsat fængsling og fuldførelsen af udvisningsdommen, hvis han bliver sat på fri fod. Han var i ledtog med en ung mand fra Sønderborg og to andre ukendte gerningsmænd, da han hentede den senere Petit Kiosk røver i Aabenraa og truede og tæskede ham til at skaffe penge enten ved et kassedyk eller på anden vis. Det endte med, gerningsmanden røvede kiosken. Han var iført en hassedisse og pegede på en våbenlignende genstand under jakken, som dog var en attrap. Han var på fri fod mindre end et kvarter efter røveriet. Han gik ud af kiosken flere gange, fordi der var for mange mennesker til, han kunne gennemføre sit forehavende, men blev tæsket i en smøge over for Fakta og udførte derfor røveriet iført grøn jakke og røde bukser. Det var under afhøringen af ham under hans tilståelse, politiet fik forklaret forholdets rette sammenhæng.

Narkogæld

Den 31. august sidste år mødte Besar Mustafaj efter sin egen forklaring en yngre mand, han kendte, og som var på vej til Aabenraa for at inddrive narkogæld hos den senere røver af Petit Kiosken. Han afsoner i dag ti måneders fængsel for røveriet. Fire mand og en chauffør begav sig mod Aabenraa, hvor de fik fat i den dengang 19-årige mand, som de mente skyldte dem penge for hash og anden narko. Beløb mellem 15.000 og 22.000 kroner har været nævnt.

Den 19-årige fik bank i bilen mellem Aabenraa og Sønderborg. Femkløveret opholdt sig ved Kløvermark-Skolen og røg joints, mens den narkogældsatte blev sparket i ansigtet og truet med kniv. Flokken sad senere og røg i tunnelen ved Føtex. Den tilbageholdte skulle forsøge at stjæle en PH-lampe eller skaffe penge på anden vis. Det mislykkedes.

Næste dag var alle i Kongevejsparken. Situationen spidsede til med flere tæsk til følge. To ukendte gerningsmænd er ikke nævnt ved navn af de to dømte, som foruden Besar Mustafaj er en 19-årig mand fra Sønderborg. Den ene af de to ukendte medvirkende udøvede en stor del af volden mod den senere røver. Besar Mustafaj forklarede i landsretten, han ikke havde ret meget med sagen at gøre. Chaufføren, der kom i en presset situation, da han bag rattet overværede volden mod den 19-årige fra Aabenraa, fik seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. Den 19-årige fra Sønderborg afsoner to år og fire måneders fængsel. De har ikke anket.

Landsretten kendte Besar Mustafaj skyldig i vold, afpresning og ulovlig tvang. Masteoplysninger viser, han og den anden gerningsmand var til stede omkring Jernbanegade, hvor røveren gik ind i kiosken og pegede på en våbenlignende genstand under jakken og fik udleveret 3500 kroner. Han var iført røde bukser og grøn jakke og blev pågrebet umiddelbart efter røveriet uden at nå at give sine afpressere pengene. De to dømte gerningsmænd og røveren kendte hinanden fra ungdomsfængslet i Renbæk.