Medielinjen på Alssundgymnasiet Sønderborg løb med sejren i en landsdækkende konkurrence om at formidle budskabet om retten til at sige nej til sex i parforhold. Eleverne modtog prisen tirsdag ved en ceremoni i København.

Sønderborg: Ni elever på medielinjen på Alssundgymnasiet Sønderborg vandt førstepladsen i en national konkurrence for deres kortfilm om ar turde sige nej til sex, hvis man ikke har lyst.

Præmien på 10.000 kroner til klassekassen blev overrakt tirsdag under en ceremoni på Eigtveds Pakhus i København. Her holdt ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) et oplæg, og flere af de nominerede bidrag til konkurrencen blev vist.

- Jeg er meget overrasket, for de andre bidrag var også vildt gode, fortæller Elise Buhl Kragh, som er en af de ni elever, der kan tage 10.000 kroner med tilbage til Alssundgymnasiet Sønderborg.

Gymnasieelevernes 2-minutter lange film sætter fokus på det vanskelige i at sætte grænser for sin kæreste, når man ikke har lyst til sex.

- Filmen er til unge på vores egen alder. De er en målgruppe, der begynder at få kærester, og de kan risikere at havne i den samme situation, siger Elise Buhl Kragh.

I kortfilmen møder vi en ung kvinde, der besøger sin mandlige kæreste.

Hele handlingen forstås gennem skuespillernes mimik. Kæresten lægger ikke skjul på sin lyst og gør adskillige seksuelle tilnærmelser, hvilket stiller kvinden i den svære situation: "Skal - skal ikke".

Uden replikker rejser filmen spørgsmålet, om man skal gå i seng med sin kæreste, uanset om man har lyst eller ej.

Kortfilmen vandt konkurrencens gruppe B, som er for 10. klasser og ungdomsuddannelser.

Gruppe A er for folkeskoleelever fra 7. til 9. klasse. I alt er der overrakt fire præmier, da 2.-pladserne i hver kategori har vundet 5.000 kroner til klassen.

De øvrige tre vindere af konkurrencen er klasser fra Kassebølle Friskole, Langå Skole og Vesterdal Efterskole.

Det er rådgivningsorganisationen Bryd Tavsheden, Det Kriminalpræventive Råd og Ministeriet for Ligestilling, som står bag konkurrencen.