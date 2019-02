Kortere skoledag på vej til de ældre elever

En ny justering af folkeskolereformen gør det muligt at afkorte skoleugen for 4.-9.-klasse. Skolelederne i Sønderborg Kommune er klar til at benytte muligheden.

- Vi vil gerne bruge muligheden, der hvor vi skønner, det giver mening. Jeg kan godt forestille mig, at vi gør det på årgange eller endda hele afdelinger, siger Michal Pedersen, leder af Nydamskolen, der tidligere i to tilfælde har afkortet skoledagen for 4. årgang.

Justeringen betyder, at det bliver meget lettere for folkeskolerne at konvertere understøttende undervisning om til undervisning med to lærere i de ældre klasser. Hvis den mulighed bruges til fulde, går 4.-.6. årgang fra 33 til 31 timer, mens 7.-9. årgang skal gå i skole 33 timer mod i dag 35 timer.

- Skoledagene har og er for lange, så jeg ser umiddelbart positivt på at gøre det, siger Claus B. Christensen, leder af Broager Skole.

Muligheden er en del af den aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF vedtog onsdag. Den åbner for kortere skoleuge for 4. - 9.-klasserne.

Allerede i dag kan skolerne ved hjælp af folkeskolelovens paragraf 16b afkorte skoleugen ved at konvertere den understøttende undervisning til undervisning med to lærere, men med aftalen bliver det lettere at gøre brug af den mulighed. Der vil være mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning. Hvis den mulighed bruges til fulde, kan skoleugen komme til at se sådan ud for de ældre klassetrin: 4. til 6. klasse fra 33 timer til 31 timer. 7. til 9. klasse fra 35 til 33 timer. Der er mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 timer på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår. Det vil sige 7. eller 8. klasse. Den kortere skoleuge og større mulighed for at bruge paragraf 16b træder i kraft fra skoleåret 2019/2020.

Arbejdsdag som forældre

De to står langt fra alene. En rundringning til en række skoler i kommunen viser, at lederne er positive overfor at benytte sig af muligheden for at afkorte skoledagen.

- Det er fint, at vi nu selv får mere råderum lokalt til at bestemme, hvad der giver mening. Vi kan jo se, at nogle elever har svært ved at få det til hænge sammen. At når de også skal lave lektier, får en arbejdsdag som deres forældre, siger leder på Humlehøj-Skolen Frands Christensen.

- For mig er det ikke afgørende om en skoledag er lang eller kort, men hvordan indholdet er. Vi vil gøre det her, hvor det giver mening. Nogle klasser er i dag særligt udfordret på grund af den lange skoledag, siger Lotte Christensen, leder af Hørup Centralskole.