Korsang styrker svage lunger

Hver torsdag formiddag mødes Sønderborg Lungekor for at træne vejrtrækningen og synge alt, hvad de kan. Det er et tilbud til alle borgere med KOL i kommunen.

Sønderborg: Klaveret er stemt, og sangbøgerne står åbne. På forsiden står der "K.O.L." og nedenunder "Kom og le". Det er blevet tid til Sønderborg Lungekors ugentlige øver. Kommunen har i samarbejde med Sønderborg Musikskole og Lungeforeningen stablet koret, som er et tilbud til alle borgere med KOL, på benene. Projektet har kørt i to år, og i begyndelsen var der 16 medlemmer. I dag er der 28 stemmer, der samles på Sønderborg Musikskole til halvanden times sang med tilhørende opvarmning, kaffe på kanden og smil langs stolerækkerne. Inge Brodersen og Jytte Oggesen har været med i koret siden foråret, og selvom de ikke kendte hinanden før, sidder de nu på første række og udveksler smil og grin imellem sangene. - Det er godt både at mødes med andre, der har det ligesom én selv, og godt at få sunget igen. Jeg sang nemlig som barn, siger Inge Brodersen.

Hvad er KOL? KOL, også kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom, er en lungesygdom, som kan give åndenød og besværet vejrtrækning. Det sker på grund af opbygning af slim, og det bliver sværere at få al luften ud af lungerne. Har man først fået det konstateret, har man sygdommen for livet. Omkring 400.000 danskere har KOL, men mange ved det ikke.Kilde: sundhed.dk

Nye vers hver gang Projektet forbinder sundhed og kultur. Sangtræningen styrker vejrtrækningen hos KOL-ramte borgere og lærer dem et par nye vers i samme omgang. Korleder Marianne Müller Nielsen har siddet bag klaveret på scenen siden begyndelsen. - Det er livsbekræftende at være med til. Jeg kan mærke, at jeg kan give dem noget igennem musikken, siger Marianne Müller Nielsen. Opvarmningen og vejrtrækningsøvelserne, som Marianne Müller Nielsen begynder hver kortime med, er vigtige. Der bliver sagt "ih" og "uh" og løftet armene. Hele kroppen bliver lige så stille varmet op til sang, og det gør det nemmere at synge. John Greve Olsen sidder i kørestol, men det har ingen betydning for hans plads i koret. - Det giver mod på livet at være her. Der er så mange ting, jeg har været nødt til at opgive - men det her behøver jeg ikke opgive, siger John Greve Olsen.