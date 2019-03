Sønderborg Korn ApS ejet af Claus og Hans Otto Ewers har netop købt 30 procent af aktierne i moderselskabet for Eegholm A/S.

- Vi har fulgt Eegholm i en del år, så da muligheden bød sig for at investere, var vi ikke i tvivl. Vi glæder os til at tage aktivt del i virksomhedens fremtidige virke, siger Claus Ewers som sammen med sin bror ejer Sønderborg Korn.

Aktierne har de købt af Blåvand Holding A/S, der er ejet af Eegholms mangeårige direktør Erling Duus. Han har tidligere aftalt med selskabet, at han ønsker at gå på pension i sommeren 2019. Morten Kjær Hansen er den 1. januar tiltrådt som direktør for selskabet.

- Eegholm har fyldt meget i mit aktive erhvervsliv. Virksomheden er sund og i en god gænge takket være dygtige medarbejdere, og jeg er glad for, at det er en Sønderborg virksomhed, der har fundet interesse i at investere i Eegholm A/S for at fortsætte den gode drift i lokalområdet, siger Erling Duus.

Prisen på aktieopkøbet i Ny Eegholm Holding A/S er ikke offentliggjort.