Korn høstet med le og brød bagt fra bunden på Vibæk Mølle

SYDALS: Vinden får kornet til at bølge i markerne og sveden til at springe frem på panden hos Leif Kristiansen. Han svinger leen på Vibæk Møllerne denne weekend, hvor godtfolk kan se, hvordan man høstede, bagte og vaskede i tidernes morgen.

- Det er et større arbejde end at sætte mejetærskeren i gang, lyder det fra en voksen til et af børnene, der kigger forundret på manden med den svingende le.

Da bondemændene går i gang med at tærske med plejl, tror børnene næppe deres egne øjne. Besværligt ser det ud, men det giver et vingesus fra en svunden tid, da tingene blev lavet fra bunden og ved hånd- og muskelkraft. Et par traktorer har medbragt landbrugsredskaber fra den tid, da det hele blev mere moderne, og folkene forsvandt fra land til by, da der ikke længere var så mange arbejdspladser i landbruget.

Indtil da blev der bagt i stenovn, som den på Vibæk Møllerne. Her sørger Knud Bjerring og Helle Jensen for, rugbrød, rosinbrød og kringler kommer i ovnen i den rigtige rækkefølge og ud til rette tid.

- Jeg er ofte blevet spurgt, hvorfor kigger du ikke på uret, men en bager kan snakke med folk, samtidig med han ved, hvornår brødet skal ud af ovnen. Jeg har det på ryggraden, siger Knud Bjerring, der har udarbejdet en metode til at tage et lille stykke kringle, der bliver til overs, hver gang han har skåret det søde, velduftende brød ud i mundrette stykker.