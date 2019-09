Virksomheden med hovedsæde i Sønderborg er for andet år i træk kommet ud med et stort plus. Igangværende regnskabsår tegner også godt.

Ud over Sønderborg har Kontor Syd butikker i Padborg og Haderslev, salgskontorer i Vejen og Odense samt en webshop. Den 41 år gamle virksomhed har desuden eget serviceværksted og er certificeret Apple-reparatør.

Kontor Syd sælger kontorartikler, edb-materiel og hosting ydelser, kontormaskiner og kontormøbler. Af konkurrencehensyn er omsætningen ikke offentlig. I 2017/18 blev overskuddet før skat på seks millioner kroner, hvoraf de to millioner stammede fra et salg af Dansk Kassesystem.

- Vi er tilfredse med udviklingen i alle vores tre salgskanaler - webhandel, direkte salg og butikker. Vi er forkant med udviklingen, og de trends der er i markedet og har for eksempel stort fokus på vores udbud af bæredygtige produkter, som kunderne i stigende grad efterspørger, siger administrerende direktør og ejer Jan Sørensen.

Sønderborg: Kontor Syd A/S havde i 2018/19 et overskud på godt fire millioner kroner før skat. Selskabets bundlinje blev faktisk forbedret i forhold til året før, der var firmaets bedste siden finanskrisen, når der korrigeres for salg af kapitalandele i et tidligere datterselskab.

Åben for udvidelser

Jan Sørensen overtog i 2014 posten som administrerende direktør i Kontor Syd efter stifter og hovedaktionær Svend-Aage Kjær. For godt et år siden købte han Svend-Aage Kjærs ejerandel, som i dag er ambassadør for firmaet.

Årene lige efter finanskrisen var hårde ved firmaet. Butikker blev lukket, medarbejderstaben reduceret og en større omstilling sat i gang. For en håndfuld år siden var selskabet tilbage i plus. Dog ikke i den størrelsesorden som er set de seneste to år.

Der er i dag omkring 70 fuldtidsansatte i Kontor Syd. Forventningen til 2019/20 er et overskud på linje med året før - altså et plus omkring de fire millioner kroner før skat.

- Vi ser positivt på udviklingen i det kommende regnskabsår. Vi følger en klar strategi med udvikling af såvel vore fysiske afdelinger og den webbaserede handel, og har også øjnene åbne for muligheder for at udvide vores marked til områder, hvor vi geografisk ikke er placeret og naturligvis også andre forretningsområder, hvis den rette mulighed byder sig og det kan være med til at styrke vores samlede forretning, siger Jan Sørensen.