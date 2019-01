Konservative vil protestere med tibetanske flag til De kinesiske dage

- Flaget er et symbol mod den kinesiske regerings undertrykkelse, men vi forventer ikke problemer med at skulle blive fjernet, som det er sket i eksempelvis København for nogle år siden, siger han.

- Vi synes ikke, at der skal klappes i hænderne over arrangementet, siger Mikkel Blønd Vestergaard fra Augustenborg, som er tidligere folketingskandidat for De Konservative og medarrangør af demonstrationen.

Sønderborg: De Konservative fortsætter med at presse på for, at Sønderborg Kommune skal droppe kulturarrangementerne med De kinesiske dage.

Stoppet støtten

I oktober forklarerede Mikkel Blønd Vestergaard til JydskeVestkysten, at De Konservative ikke længere vil støtte arrangementet med De kinesiske dage, som partiet ellers tidligere har været fortaler for. Han mener, at Sønderborg Kommune underlægger sig de kinesiske spilleregler uden at forholde sig kritisk med formålet.

- Kina har et andet værdisæt end det danske, når det gælder frihedsrettigheder, dem skal vi ikke lægge os under, siger han.

Han fik nok af de kinesiske arrangementer i byen, efter at han var til åbningsshow i januar 2018, hvor en kinesisk sanger fremførte nummeret "We will rock you" af det britiske band Queen med de omformulerede ord "We will protect you".

- Der hoppede kæden af under den optræden. Det var en underlig smag, som jeg fik i munden efter den spøjse oplevelse om, at kineserne skal beskytte os. Og jeg tror ikke, at jeg var den eneste i forsamlingen, som syntes det, siger Mikkel Blønd Vestergaard.