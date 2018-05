Konservative ønsker at genoptage kræftbehandling i Flensborg

Budgetforhandling: Når Region Syddanmark tager fat på de kommende budgetforhandlinger vil et forslag om atter at sende sønderjyske kræftpatienter til Franziskus sygehuset i Flensborg formedelst 1-1,5 millioner kroner indgå i dem.

Nu står han ved sit løfte og stiller ved de kommende budgetforhandlinger forslag om at genoptage kræftbehandlingen af patienter med bopæl i grænselandet på Franziskus Hospital i Flensborg. Den fandt sted til alles tilfredshed 1998-2016, da 3000 danske patienter blev behandlet syd for grænsen. I 2016 valgte regionsrådet at droppe samarbejdet for at spare 1,1 millioner kroner i forbindelse med budgetforliget.

SYDDANMARK: - Vi ønsker at genoptage kræftbehandlingen af de sønderjyske patienter i Flensborg. Det er vigtigt for folk med så alvorlig en sygdom at have kortest mulig afstand til behandlingen. Er der et dokumenteret behov - og det regner jeg med, der er - skal det gode samarbejde, som alle var godt tilfredse med, genetableres.

Jytte Beier fra Rinkenæs berettede i avisen om lange køreture til kræftbehandling i Odense. Hun havde tigget og bedt om at komme til Flensborg, men der var ingen aftale om at sende patienter derned med hendes form for kræft. Jytte Beier sad seks timer i patienttransporter til Odense for at modtage et kvarters behandling. Venstre formand i Tinglev og regionsrådskandidat Bjarne Thomsen, Bolderslev, har skrevet om det mareridt, det er at skulle transportere et sygt familiemedlem til Odense. Patienten var helt ødelagt af patienttransporten. Venstre-kandidaten opfordrer til at genoptage behandlingen i Flensborg. Slesvigsk Partis regionsråds-kandidat Dirk Sina, der selv er læge, har adskillige patienter, der lider under de lange transporter til behandling på syddanske sygehuse.

Flertallet rykker

- Kræftbehandlingen i Flensborg bliver nok taget op igen i forbindelse med budgetforhandlingerne i juni. Noget tyder på, flertallet er ved at rykke sig. Venstre var i sin tid ikke indstillet på at opsige aftalen med Flensborg. Det er ikke bare kræftbehandling, men 150 patienter om året, der har modtaget strålebehandling på Franziskus. Samarbejde var positivt. Vi må finde ud af det her sammen. Der er dog et ligestillingsprincip i det dansk-tyske samarbejde, som går ud på, at når vi søger ydelser dækket i Flensborg, så køber de ydelser hos os den anden vej. Den er de tyske sygekasser dog ikke med på, siger Venstres næstformand i udvalget for regional udvikling Preben Jensen.

Han er regionens kontaktperson i det dansk-tyske samarbejde.

- At Venstre stemte for budgetforliget i 2016 skyldes, vi udviser politisk ansvar, når vi indgår en aftale. Godt én million kroner i et samlet budget på 25,5 milliarder, skal man jo ikke langt op i en helikopter for at se, er forsvindende lidt i den store helhed - heller ikke i samlede besparelser på 160 millioner kroner. Skal vi genoptage behandlingen i Flensborg, skal pengene findes et andet sted, siger Preben Jensen.

Hans sympati ligger på de sønderjyske kræftpatienters side, og han medvirker gerne til at genoptage behandlingen.

Sygehusdirektør på Franziskus i Flensborg Klaus Deitmaring hilser de danske patienter mere end velkomne tilbage i Flensborg.