Konkursboet efter Delfi Electronics er overtaget af Skanderborg-firma

En del af de tidligere Delfi-medarbejdere mødte onsdag formiddag op på Augustenborg Landevej, hvor de fik at vide, at ETK EMS Group har overtaget virksomheden.

- Siden vi i 2011 lavede et opkøb af daværende Zoma Electronics i Frederikssund og Thailand, har vi i ledelsen ofte drøftet, om vi skulle gentage succesen og etablerer os flere steder lokalt i Danmark. Sønderborg har altid været et af de steder, hvor vi har vurderet af potentialet er størst. Så overtagelsen lå lige for, forklarer Troben Drejer, COO & Partner i ETK EMS Group. Han ejer virksomhederne sammen med Thomas Vinter.

Milliarder af elektronik

- Hele Als-området med en radius på 50 km køber for milliarder af kroner elektronik, understreger Torben Drejer. Han tror så meget på det, at der indenfor hundred dage skal være overskud på Sønderborg-afdelingen. Og når ordrebogen begynder at vokse, er virksomheden klar til at tage flere medarbejdere ind, men Torben Drejer understreger også, at ETK har et it- og logistiksystem som gør, at virksomheden kan drive forretning med færre medarbejdere.

Torben Drejer glæder sig over, at kunne betjene de eksisterende kunder i ETK EMS Sønderborgs regi. Han håber også på en lokal opbakning fra den store lokale elektronikindustri, så de kan være med til at sikre, at der fremover også er basis for EMS-produktion i Sønderjylland og på Als. Han ser også frem til at kunne etablere et godt samarbejde lokalt i Sønderborg med Center for Industriel Elektronik på Syddansk Universitet.

Tidligere salgskoordinator Ole Jensen i Delfi Electronics fortsætter med de samme kompetencer i ETK. Han har været med hele vejen fra 2001 til 2013 på Protic-elektronik på Damgade, der blev købt af Delfi i 2013.

- Jeg er glad på trods af, at vi har måtte sige farvel til nogle. Det er trist, siger Ole Jensen. Til gengæld er han sikker på, at genåbningen i løbet af ti dage har betyder meget for de tidligere Delfi-kunder.

Ole Jensen har ringet ud til alle kunder, og der er kun positive tilbagemeldinger.