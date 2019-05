Konkurrent hjælper i nøden: Uhelds-Ellen låner ny Marstal-færges motorer

Selvom rederierne er kommende konkurrenter, kan de godt hjælpe hinanden: Det kommunale Ærøfærgernes uheldsramte batteri-færge Ellen låner nu de motorer, der var tiltænkt det private Marstal-rederi Ærøexpressens kommende færge.

Motorerne til færgernes bovpropeller er nogenlunde identiske. Begge sæt er af det dansk-opkøbte finske fabrikat Visedo, nu Danfoss Editron.

Motorerne, som uhelds-Elllen nu låner, står klar på værftet i Hvide Sande. Værftet havde bestilt de to elmotorer til montage i den kommende færge på ruten Marstal-Rudkøbing. Den nye Marstal-færge Ærøexpressen er i disse dage under bugsering fra værft i Riga, hvor skroget er bygget.

Det vestjyske værft har sikret sig, at et sæt nye motorer leveres i rette tid før de skal monteres på m/f Ærøxpressen - så m/f Ellens problemer ikke flyttes til Marstal.

De to elmotorer fragtes fra værftet i Hvide Sande fredag. De overføres på lastbil med Faaborg-Søbys m/f Skjoldnæs med forventet ankomst til Ærø i eftermiddag.

- Vi er glade for, at et akut problem kan løses på denne måde, siger direktør på Søby Værft, Roar Falkenberg.

Bovpropellernes motorer på den kommende Marstal-færge er fysisk identiske med de to defekte motorer på Ellen.

- Motorerne er af en senere generation og har en større effekt. Vi nedjusterer dem, så de passer til Ellen, forklarer Roar Falkenberg.

Det forventes at tage fire-seks timer at montere de nye motorer på Ellen. Det vil ske i løbet af weekenden, så testsejladserne med Ellen kan fortsætte i næste uge, oplyser Roar Falkenberg.