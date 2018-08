Kongelig Classic anløb med årets sidste sommerdag

Kongelig Classic

I fællesskab står Tyskland og Danmark igen i år bag det maritime arrangement Kongelig Classic 1855, hvor smukke bevaringsværdige skibe og klassiske yachter over tre dage dyster på vandet mellem Flensburg, Sønderborg og Aabenraa.Regattaen omfatter omkring 50 skibe, der fra fredag eftermiddag og frem til lørdag kl.11.00 ligger for kaj i Sønderborg.Sejladserne og de tilhørene aktiviteter slutter i Flensborg i løbet af weekenden.Kongelig Classic - KC 1855 blev sejlet første gang 2012 for at mindes den historiske "Flensburger Regatta" i 1855. Kongelig Classic udspringer af "Flensburger Regattaen", der blev sejlet 6. september i 1855 i den vestlige del af Østersøen. Her dystede lystbåde og erhvervsfartøjer om at vinde et drikkehorn af sølv, skænket af regattaens protektor, Kong Frederik den VII.Kapsejladsen KC 1855 er udviklet med støtte fra EU via Interreg-midler og programmet "Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N".Læs mere på www.kongelig-classic.org