Kong Chr. X's Bro i Sønderborg får udvidet åbningstid i sommermåneder

Sønderborg: Hvert år i sejlersæsonen sejler op mod 3000 lystsejlere igennem Kong Chr. X´s Bro i Sønderborg, og samtidig skal op mod 10.000 bilister dagligt passere over den selv samme bro. Det giver udfordringer i forhold til at finde et niveau for broens åbningstider. - Vi vil gerne have et højt serviceniveau for lystsejlerne, for vi vil gerne have mange turister til at besøge vores kommune og give dem gode oplevelser, når de er her. Samtidig vil vi naturligvis gerne begrænse generne for bilisterne, og den balance tror vi på, vi nogenlunde har fundet med dette forslag. Nu må vi så se, om Søfartsstyrelsen er enig med os, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i en pressemeddelelse.