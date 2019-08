Konflikt får fitnessfolk til at flytte

Broager: Gennem tre år har medlemmer af Sønderborg AerobicClub hver tirsdag trænet i Broager-Hallens kultursal. Når sæsonen igen begynder, flyttes holdene imidlertid til Broager Skole og lokaler i Gråsten og Sønderborg.

Et dyrt bekendtskab, kalder formanden for Sønderborg AerobicClub, Ole Galthen, den aftale, som aerobicklubben har haft med Broager-Hallen. Klubben har betalt mellem 18.000 og 25.000 kr. om året i leje for at kunne benytte kultursalen, samtidig med, at den har investeret næsten 100.000 kroner i spejle og andet udstyr.

- Det kan klubben nu sige farvel til og forsøg at sælge til bedst mulig pris, fortæller Ole Galthen, som har den opfattelse, at Broager-Hallen vil af med aerobicklubben.

Formanden for Broager-Hallen, Ulrik Franke Andersen, bekræfter, at Sønderborg AerobicClub flytter. Men ifølge han er det konsekvensen af, at klubben har ønsket tider, man ikke har kunnet efterkomme.