Konfirmander slipper for at skifte præst

Svenstrup: Syv kommende konfirmander i Svenstrup slipper for at skifte præst midt i deres forberedelsesforløb, og det samme gælder 20 konfirmander i Ketting og Asserballe Sogne, der i år ekstraordinært undervises af en udefrakommende præst.

Haderslev Stift fastansætter nemlig Maiko Barbara Cordelia Miyamoto, der sidste år i juni blev ansat i en tidsbegrænset periode på kun et halvt år. Det blev senere forlænget, indtil den faste stilling blev slået op igen - og altså besat af vikaren.

Hermed falder der ro på præstesituationen i Svenstrup, der gennem halvandet år har ventet på den rette. For da sognepræsten Mai-Britt Knudsen rejste i oktober 2016, ønskede kun tre personer at blive hendes afløser, men vedkommende, som menighedsrådet herefter valgte, fik job andet sted.

Derfor blev stillingen opslået som et tidsbegrænset vikariat, der i første omgang gik til Maiko Barbara Cordelia Miyamoto.

Arbejdet som sognepræst i Svenstrup fylder kun en halv stilling. Det ændrer fastansættelsen ikke på, så Maiko Barbara Cordelia Miyamoto skal udfylde resten af arbejdstiden med opgaver inden for provstiets skole-kirkesamarbejde. Hun skal blandt andet stå for et salmesangsprojekt for folkeskolens 5. klasse, et tilbud om minikonfirmand-forløb for 3. klasser og være med til at afvikle det årlige arrangement "Jesus på Slottet".