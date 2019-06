Konfettibrag på biblioteket hyldede læseheltene

Formidlingen af glæden ved at læse og samtidig have modet til at stå frem og fortælle for andre har været omdrejningspunktet for projekt LæseHelte. Heltene blev tirsdag hyldet af borgmesteren og med masser af konfetti.

Sønderborg: - Jeg kender det selv, når man stå der og skal sige noget til mange mennesker. Man tænker: Får jeg nu sagt det hele og på den rigtige måde. Man skal turde, og man skal tro på sig selv. Derfor skal man tage en dyb indånding, inden man går i gang, lød det gode råd fra borgmester Erik Lauritzen, da han tirsdag formiddag var inviteret til den store sal på biblioteket i Multikulturhuset, hvor flere hundrede elever fra seks skolers 4. årgang var forsamlet til en stor hyldest for særlige læsehelte og deres klassekammerater.

Ud over at have modet til at stå frem for andre var det særligt formidlingen af lysten til at læse, der stod i centrum af begivenheden.

- I læsehelte har gjort et godt stykke arbejde med at sprede lysten til at læse til kammerater og venner. Og det stopper ikke her. I skal bare gøre jeg endnu bedre, for der vil altid være behov for at være god til at læse uanset, hvad I skal arbejde med en dag, supplerede Erik Lauritzen.