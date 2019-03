Sønderborg: Når bilister på Nørrekobbel uden hæmning smider emballager fra McDonald's ud af vinduet, så er chancerne gode for, at de havner i buskadserne omkring Humlehøj Hallen. Nu har eleverne på Humlehøjskolen sat deres undervisning til side for at rydde op i de forholdsvis grønne områder omkring skole og hal.

- Vi fandt en hjulkapsel til en bil og syv tomme vinflasker. Det er klamt, at folk smider det i naturen, siger Abdul Khassouk, som går i 5.x på Humlehøjskolen. Han har sammen med resten af mellemtrinnet brugt et undervisningsmodul på at samle skrald omkring skolen. Et bjerg af fyldte plastikposer bliver samlet sammen ved fire store affaldsspande i forhallen. Poserne er fyldt helt til bristepunktet med sprutflasker, cigaretskod og endda også kondomer.

- Det står klart for enhver, at langt størstedelen ikke er børnenes eget affald, siger Mette Juhl Petersen, som har planlagt dagens affaldsindsamling. Der er affaldshold helt ud til Bilka og Lidl for at rydde op, da skolens ældre elever ofte handler ind her i frikvarterne.