Koncertstøj i Mølleparken: Søren Huss tyssede på publikum

- Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan have så lidt respekt for andre, siger Søren Huss, som fredag aften måtte bede publikum om at dæmpe sig under koncert i Mølleparken.

- Det er jo ikke med en ondskabsfuld tone, at jeg siger det, når jeg beder folk være stille. Men jeg synes, at det er en mangel på respekt for andre gæster. Hvis du er i biografen, til en ballet eller i teatret plejer folk at være stille. Jeg ved ikke, hvorfor musikken af en eller anden grund er en undtagelse.

Snakken blandt publikum var for højlydt både for ham og store dele af aftenens øvrige gæster.

Sønderborg: Under sin koncert i Mølleparken valgte kunstneren Søren Huss i fredags at tysse på dele af publikum.

- Jeg begyndte sidste år at bede min lydmand om at spille lyden af snakkende mennesker, når vi øvede. For at vende mine øren og koncentrationsevne til at abstrahere fra det. Alternativet for os er, at vi putter høretelefoner i ørene. Det er der mange kunstnere, der gør. Men så kan vi kun høre os selv. Jeg har brug for at være der sammen med mit publikum og have et nærvær med dem, fortæller Søren Huss.

Det er ikke kun i Mølleparken, at talende gæster har forstyrret kunstnere og publikum. Mange festivaller i Danmark har mødt samme kritik, og for Søren Huss har det faktisk haft betydning for hans forberedelse før en tour.

Landsdækkende problem

Problematikken med snakkende koncertgæster genkender eventchef for Kultur i Syd, Jes Johansen.

- Man kan undre sig over, at folk bare kan stå og snakke. Vi kan opfordre dem til at tage hensyn til hinanden. Men hvis de har lyst til at snakke gør de det jo. Vi har simpelthen ikke mulighed for at stoppe det, siger Jes Johansen.

Kultur i Syd har ikke nogen konkret løsning på vej:

- Der er nogen, der mener, at snakken er for meget. Andre gør ikke. Jeg ved ikke, hvor grænsen skal sættes. Hvis jeg står til en koncert med en kammerat, kan jeg godt komme til at tænke på noget, jeg gerne lige vil fortælle. Hvor lang tid må man så snakke under en koncert? Et minut sammenlagt? Ti minutter? Eller skal vi smide alle der siger noget ud? Vi har talt om problemet internt, men vi har bare ikke en konkret løsning. Jeg vil meget gerne høre konstruktive forslag, fortæller Jes Johansen.