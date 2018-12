Koncertbilletter lå under juletræet

På trods af at der er over fem måneder til Kultur i Syds første koncert i 2019 i Mølleparken nærmer salget sig på 5.000 partoutkort. Der er foreløbig solgt 21.500 billetter til storkoncerten med Bon Jovi på Kær Vestermark.

Sønderborg: Det er ikke så sært, at eventchef Jes Johansen fra Kultur i Syd, går rundt med det store smil i dagene mellem jul og nytår.

Han kan nemlig konstatere, at der har ligget mange partoutkort til 13 koncerter i Mølleparken under juletræet.

- Vi kan se, at der er solgt mange flere billetter op mod jul end er i mellem dagene, fortæller Jes Johansen.

Der er på nuværende solgt 4.500 partoutkort af 5.000 billetter til koncerterne i Mølleparken. Ud over de 5.000 partoutkort er der 500 enkeltbilletter til salg.

Og på trods af, at der er over fem måneder til, at verdensstjernen Bon Jovi og hans band går på scenen den 11. juni på Kær Vestermark har billetsalget rundet de 21.500 billetter.

Det skal i denne forbindelse også noteres, at der er udsolgt til koncerten med den nye sangstjerne fra Tønder, Jacob Dinesen, den 1. marts i koncertsalen på Alsion. Det samme er tilfældet, når der er gensyn med det danske topband Nephew den 9. marts i Broager Sparekasse Skansen.