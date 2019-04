Koncert på synnejysk: Hjemvendt Blans-pige spiller for fuld sal

Rikke Thomsen er vendt tilbage til hjembyen Blans, hvor salen på Eckersberg Friskole er fyldt op til randen for at høre hende synge. Hun er aktuel med pladen "Omve'n hjemve", som indeholder seks sange sunget på sønderjysk.

Blans: Sangerinden Rikke Thomsen har releasekoncert på sit album "Omve'n hjmve" på Eckersberg Friskole. Det er på selv samme skole, at hun som 11-årig begyndte at spille guitar. - Mit største ønske med den her plade var at holde releasekoncert lige netop her, fortæller Rikke Thomsen til publikum, inden hun spiller den første sang, hun skrev på sønderjysk. Den er til ære for Rikke Thomsens morfar. - Moffa' snakkede kun synnejysk, og så skulle han da have en sang, siger hun. Idéen til en hel plade på sønderjysk startede med sangen til morfaren.

- Det er modigt at udgive et album på sønderjysk, så det vil vi gerne bakke op om, siger Willy Weber. - Jeg synes, det er vigtigt at bevare det sønderjyske sprog, siger Gitte Weber. De er selv fra Haderslev. Foto: Kim Holm

Rødder i Blans Rikke Thomsen boede i Blans med sin mor og søster og også hos mormoren og morfaren. Det var netop på Eckersberg Friskole, at hun begyndte til guitar, da hun var 11 år gammel. Det var til musiklæreren Bettina Thorsøes guitarværksted, at hun fik øre for instrumentet: - Hun var faktisk ikke så begejstret i starten, men lige pludselig fik fangede hun det bare, fortæller Bettina Thorsøe, som er dukket op til releasekoncerten med flere af Rikke Thomsens tidligere skolelærere. Rikke Thomsen har nemlig holdt kontakten ved lige på trods af, at hun som 16-årig flyttede til Nordjylland hos sin far og siden har flyttet over 20 gange i sit liv.

- Rikke skrev en toyota-sang på Shu-bi-duas "Står på en alpetop", for at jeg skulle vide hvor god en bil, det er, fortæller Rikke Thomsens musiklærer Bettina Thorsøe. Foto: Kim Holm

Udsolgt koncert Den lokale købmand i Blans har solgt billetter til koncerten for 50 kroner stykket, og han havde ikke flere tilbage om aftenen inden koncerten. Al overskuddet fra billetsalget går til Eckersberg Friskoles Støtteforening og med næsten 200 solgte billetter, er det en donation på 10.000 kroner - Det er jo helt fantastisk, at folk vil komme, lyder det begejstret fra Rikke Thomsen inden koncerten.

- Det er sjovt at høre, at hun synger på sønderjysk. Vi skal jo værne om æ sproch, fortæller Gurli Olsen og Flemming Olsen er enig. Foto: Kim Holm

- Hun spillede for os på skolen tidligere i dag, og så synes jeg, at hun var rigtig god. Sønderjysk lyder godt, siger Aleksander Petersen. Foto: Kim Holm

- Jeg vidste ikke, at hun var fra Blans, så det måtte jeg høre. Der var dog ikke flere billetter, men så var det heldigt, at præsten ikke skulle bruge sin billet alligevel, fortæller Arne Brændmose, som selv bor i Blans. Foto: Kim Holm