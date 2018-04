Kompostmuld er haveejernes sorte guld

Sønderborg Forsyning åbnede lørdag op for gratis kompost på genbrugspladserne i Vesterlund, Glansager, Skodsbøl og Gråsten - det var guf for haveejere.

- Normalt koster det 65 kroner at få fyldt en trailer og 40, hvis man gør det selv. Men i dag er det kun 20 kroner, forklarer Helge Kohls, mens han har travlt med at spørge i køen, hvilken type kompost de skal have.

Det trækker selvsagt i havefolket - særligt dem med træk på bilen og en trailer på krogen. For denne lørdag kostede det nemlig kun en gylden 20-kroners mønt at få traileren fyldt op med en grabfuld eller to fra den travle gummiged.

Komposten på containerpladserne deles op i tre kategorier: Standardkompost er en grov kompost, der indeholder små grenstykker. Den er velegnet som ukrudtshæmmer eller som generel forbedring af jorden i haven. Særligt ved leret jord vil standardkomposten kunne løsne jorden op og give den en bedre struktur. Finkompost er sigtet og uden større grenstumper. Den giver jorden tilskud af langtidsvirkende gødning og er desuden velegnet som afsluttende finish i blomsterbede, urtepotter eller altankasser. Topdressing er en fin, sigtet kompost blandet op med sand. Topdressing er rigtig god til at lægge ud på græsplænen, hvor den jævner huller og gøder på samme tid. Du kan også bruge den som afslutning på dine finere bede. En almindelig trailer koster normalt 65 kroner at få fyldt op med hjælp fra en gummiged eller 40 kroner, hvis man gør det selv.

Tre slags

Der er nemlig tre af slagsen. Standardkomposten med lidt små grene i. Finkomposten der er sigtet og fin, og så topdressing, der kan lyde som noget til en pizza, men er den fine kompost blandet op med sand.

- Men der er efterspørgsel på det hele. Det handler jo lidt om, hvad man skal bruge det til. Her i foråret er der ekstra drøn på, men vi tilbyder en kompostdag senere på året igen, siger Helge Kohls og tilføjer, at det tager omkring et års tid fra at haveaffaldet ankommer og bliver sorteret til det er formuldet med god hjælp fra den varme, som udvikles i de store stakke helt bagest på containerpladsen.

Blandt dagens haveejere var også tidligere bankmand Volker Strohbehn. Han havde dog ikke trailer med, men i gang med at fylde sæk nummer 22 til den anden tur med sin stationcar.

- Jeg skal have lidt til både min datter og mig selv, men jeg skal i gennem en lidt smal åbning for at komme ind til min have, så det er nemmere med sækkene her, forklarer Volker Strohbehn, som heller ikke har noget i mod den ekstra motion, der følger med arbejdet.

- Det holder en ung.