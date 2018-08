Kommunens plejehjem får ingen eller få kvalificerede ansøgere

Det mærkes blandt andet på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg, som senest har måtte genopslå en stilling for at få ansøgere nok. Til to andre stillinger, der blev ledige i maj, kom der i alt seks ansøgere, hvoraf tre var kvalificerede.

Samme melding lyder fra FOA. Fagforeningens A-kasse i Sønderborg konstaterer, at når der en sjælden gang kommer en assistent for at melde sig ledig, finder vedkommende arbejde af sig selv i løbet af få uger.

Der er i øjeblikket seks uddannelsesstillinger på plejehjem i Sønderborg Kommune. Stillingerne er oprettet i samarbejde med Jobcentret, som i september vurderer, om der skal oprettes flere stillinger.For at få et uddannelsesjob skal man være ledig, ufaglært og have lyst til at arbejde med ældrepleje. Personer over 25 kan få voksenløn i skoleforløbet, hvilket gør det lettere for enlige forsørgere at få uddannelsen.

At holde på folk

For små ungdomsårgange og et stigende antal plejekrævende ældre udfordrer Sønderborg Kommune. Om få år går 150 ud af 600 sosu-hjælpere på pension. Kommunen risikerer med andre ord at stå med huller i vagtplanerne, hvis ikke det lykkes at tiltrække nye til faget.

På Tangshave Bo- og Aktivitetscenter har plejehjemslederen lært altid at slå barselsvikariater op som faste stillinger. Hun ved, at en tidsbegrænset stilling ikke har en chance for at tiltrække gode ansøgere.

- Men inden vikariatet udløber, er der som regel en anden, der er blevet gravid. Hvis ikke, finder vi timerne på anden vis, forklarer hun.

Det handler om at holde på folk. Da plejehjemmet fik tre kvalificerede ansøgere til de to stillinger i maj, valgte Lisbeth Andreasen at ansætte dem alle, for "man ved jo ikke, om der kommer ansøgere nok næste gang".

Dybbøl Plejecenter, som i foråret havde problemer med at få en stilling besat, besluttede i stedet at oprette fem deltidsstillinger til ufaglærte. Håbet er, at det kan lokke dem til senere at tage uddannelsen til hjælper eller assistent.

- De, der vil prøve faget af, kan få chancen samtidig med, at de også er sikret en adgangsbillet til skolen, forklarer hun.

Nu krydser Maria Ingvorsen så fingre for, at de fem nye vælger assistentuddannelsen. Dem er der størst mangel på.