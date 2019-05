Kommunens Kina-dage skal udbygges med Danmark-dage

Sønderborg: Sønderborg Kommune arbejder med erhvervsfremme på flere fronter. En af dem er det, der rager ud over landegrænsen. Her fylder særligt relationer til Kina en del og har blandt andet udmøntet sig i en årlig fejring af det kinesiske nytår med et par ugers kinesisk kulturopbud, hvor kinesiske kunstnere optræder på Alsion. Det begyndte tilbage i 2013, men Kina-relationerne er for en stor dels vedkommende vokset ud af Project Zero grundlagt for nu over ti år siden.

- Vi har behov for at få ting sat i system og lavet en egentlig handleplan for internationaliserings-arbejdet i kommunen. Blandt andet noget om, hvad der er vores rolle som politikere i arbejdet med erhvervsfremme. Der har tidligere været et uformelt Kina-netværk, som vi inviterer til et møde 23. maj, så vi kan få skabt et ny og få klarlagt opgaver og roller, forklarer formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti) om arbejdet, der i øvrigt også omfatter Tyskland i sin næste fase.