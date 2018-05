Kommunen vil rette op på forsømt pasning af parken ved Augustenborg Slot

Robotter bliver en del af svaret på, hvordan parken ved Kunst- og Skulpturcenter Augustiana og Augustenborg Slot fremover kommer til at fremstå som en fryd for øjet. Kommunen er ved at indhente tilbud på robotterne og installation af dem. Indtil det er sket, er det medarbejdere fra Vej&Park i Sønderborg Kommune, som siden begyndelsen af maj har slået græs på området. Når græsset klippes med robotter, fremstår det altid nyklippet, og det har samtidig den sidegevinst, at gæster, som først går en tur i parken for derefter at besøge galleriet inden døre, kun i meget begrænset omfang tager græs på skoene med ind. - Vi erkender i Sønderborg Kommune, at der i en periode lige efter kommunens overtagelse af Augustiana ikke er taget tilstrækkeligt hånd om de udendørs arealer. Det er der nu styr på, idet der i Vej&Park er udarbejdet en plan, som sikrer, at der løbende sørges for både græsklipning og rensning af de øvrige områder, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. Ud over klipning af plænen indebærer vedligeholdelsesplanen, at parkens øvrige grønne arealer vedligeholdes - det vil sige klipning af hække, pasning af blomsterbede, fjernelse af ukrudt, rensning og pasning af bænke samt rensning af gårdspladsen med toppede brosten. En vedligeholdelsesplan skal sikre, at parkerne ved Augustenborg Slot og Augustiana fremover plejes bedre, end det er sket i den seneste tid. Foto: Sønderborg Kommune