Kommunen vil kommunikere digitalt til borgerne

Sønderborg: I efteråret 2018 vedtog Sønderborg Byråd en handleplan for kommunikation, der skal sikre en effektiv og strategisk kommunikation i Sønderborg Kommune. Nu tilpasses kommunikationsindsatsen, så der arbejdes mere med resultatkommunikation, der handler om at fortælle om kommunens resultater på en kort og forståelig måde - og ikke så meget fortæller om proces.

I fremtiden vil kommunen også anvende web og sociale medier, og derfor skal Sønderborg.dk opdateres og bruges som primær informationsplatform i forhold til begivenheder, kultur, natur og erhverv. Derfor skal der laves færre pressemeddelelser om begivenheder og arrangementer i kommunalt regi.

Til gengæld skal der arbejdes mere med det sociale netværksmedie LinkedIn, og Sønderborg Kommune vil genoptage kommunikationen på Twitter. Der vurderer forvaltningen kan effektivisere kommunikationsindsatsen.

Den interne kommunikation til medarbejdere skal også styrkes - så alle medarbejdere får kommunikeret byrådets Vision- og Planstrategi. Designet og indholdet på kommunens intranetside ændres, så udvalgte temaer, indsatser og nyheder er i fokus. Der skal også laves en ny designguide for et ensartet og konsekvent brug af det samme design, så det er tydeligt, at Sønderborg Kommune er afsenderen.