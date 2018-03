Kommunen vil ikke betale to gange for strandpromenade

Et langt stykke af den nye strandpromenade ved Sønderborg Bugt er skyllet i stykker efter de seneste dages hårde vind og højvande med store bølger. Sønderborg Kommunes politiske ansvarlige for det tekniske område, Aase Nyegaard (L) afviser at kommunen skal betale for at få lavet det, de allerede har betalt for en gang.

Sønderborg: Fredag rev havet de første sten af strandpromenaden ved Sønderborg Bugt. Et par hundred meter af den 1,4 kilometer lange promenade til 26 millioner kroner kunne ikke klare de store bølger, der med den kraftige østenvind skyllede ind over granitkanten ved kajen fra Vikingeklubben mod Sønderborg Lystbådehavn.

I weekenden har havet, blæsten og frost gjort skaderne endnu værre, og i tusindvis af de sorte saltvandsresistente klinker fra Strandpromenaden er skyllet og skubbet op. De lå i bunker rundt omkring.

Mandag var der krisemøde mellem Sønderborg Kommune og rådgiverfirmaet COWI. Men der er endnu hverken fundet en årsag eller en løsning til, hvad der nu skal ske. Ansvaret er heller ikke placeret.

- Vi er nødt til at få et overblik over, hvad der er sket. Det går altså ikke så hurtigt, og vores rådgiver skal nu have en snak med entreprenøren. Jeg vil slet ikke gå ind i alt det med ansvar og løsninger, for det er for tidligt. Men det er klart, at vi har købt en strandpromenade, der gerne skulle holde mere end et halvt år, siger Henrik Littau, der er drift- og anlægschef i Sønderborg Kommune.

Aase Nyegaard, Fælleslisten, er politisk ansvarlig for det tekniske område, som hun efter valget i november overtog fra socialdemokraten Frode Sørensen.

- Kan du forestille dig, at Sønderborg Kommune og dermed skatteborgerne på nogen som helst måde skal betale for at få det lavet?

- Når du spørger på den måde, så vil jeg sige nej. Men jeg kender ikke til de faglige vurderinger, og det skal vi bruge de kommende dage på. At finde ud af, hvad der er sket og få placeret et ansvar. For et eller andet er der jo gået galt. Det ser jo forfærdeligt ud, og det skulle gerne kunne holde til den slags vejr, som vi jo har i Danmark indimellem, siger Aase Nyegaard.