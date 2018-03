Kommunen venter svar på Strandpromenaden før påske

Hvad er sket, hvem har ansvaret - og hvem skal betale for at få udbedret skaderne fra weekendens ødelæggelser af Strandpromenaden? Det er der endnu ikke kommet et svar på. Det forventer kommunen sker før påske.

Sønderborg: Mandag håbede anlægschefen i Sønderborg Kommune, at der i løbet af et par dage kunne findes en løsning på, hvad der skal ske med Strandpromenaden ved Sønderborg Bugt. 200 af de næsten 1400 meter blev ødelagt under det kraftige blæsevejr med østenvind og højvande i flere dage før og i den forgangne weekend. Men det er ikke sket.

- Vi er i en god dialog med vores rådgiver og entreprenør, og vi bliver nødt til at tage den tid, det tager. Rådgiveren taler med entreprenøren nu, og jeg forventer og håber, at vi inden påske får et overblik over, hvad der er sket, og hvad der skal ske, siger Jens-Kristian Mikkelsen, der er afdelingsleder i drift- og anlæg i Sønderborg Kommune. Han har deltaget i møder med rådgiveren.

- Vores rådgiver har slået fast, at de ikke render fra deres ansvar, hvis de har et ansvar, siger Jens-Kristian Mikkelsen.

Det er præcis kernen i sagen: Hvad er der sket? Hvem har ansvaret? Hvordan skal Strandpromenaden repareres - og hvem skal betale for det?

- Men igen: Det er for tidligt, og vi skal netop også finde ud af, om det skal laves på samme måde igen. For hvad nu hvis der kommer lignende vejrforhold om fem år igen? Der er mange ting, vi skal have undersøgt - så vi er nødt til at vente. Men som flere andre politikere og embedsmænd også har sagt: Så har vi fået lavet en strandpromenade, vi forventer kan holde i mere end et halvt år, siger Jens-Kristian Mikkelsen.

Strandpromenaden blev indviet i sommeren 2017, og den kostede i alt 26 millioner kroner.