Kommunen skal sikre fremtiden for Augustiana

Augustenborg: Den 1. februar overtog Sønderborg Kommune det hvide palæ ved Augustenborg Slot. Palæet, som indeholder Augustiana, er blevet købt for 4,5 millioner kroner af Statens ejendomsselskab Freja. Det sker for at sikre stedet. Hvad fremtiden mere præcist skal byde på, stilles der skarpt på i den kommende tid, da udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har besluttet, at der skal udarbejdes en projektbeskrivelse for Augustiana.

Udvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P.) ærgrer sig over, at den process først går i gang nu.

- Det ærgrer mig, at den her process først starter nu. Men det er nødvendigt at professionalisere den her process. Vi skal bevare Augustiana som kunstcenter. Vi skal styrke Augustianas profil. Der er ingen tvivl om, at i Sønderborg kender man Augustiana, men man skal ikke langt mere mod nord eller syd, før man ikke kender stedet. Og det har det fortjent, siger Stephan Kleinschmidt.

Udvalget har sat 185.000 kroner af til arbejdet med en projektbeskrivelse, der skal indeholde et konkret koncept, en tidsplan og en forretningsplan. Det er eksterne rådgivere, som skal lave projektbeskrivelsen.