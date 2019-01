Kommunen opgiver at genskabe unikke lysekroner på rådhuset

Selv om der har været et bredt politisk ønske om at genskabe de unikke lysekroner på Sønderborg Rådhus, så kommer det ikke til at ske. Der kommer nu nye ph-lamper op i både rådhussalen og i hallen.

Sønderborg: Et spektakulært kup på Sønderborg Rådhus i julen 2017, da der blev stjålet 22 unikke PH-lamper til to lysekroner og en PH-bordlampe bliver næppe nogensinde opklaret. Lamperne bliver heller ikke genskab, som der ellers har været et bredt politisk ønske om. Sønderborg Kommune har opgiver at genskabe lamperne med originale skærme fra 1930'erne, og det er især lamper til lysekronen i hallen, der vil være vanskelige og meget dyre at opkøbe. - Det er en administrativ beslutning i direktionen efter at have forhørt os hos politikere, at nu skal vi have en afslutning på denne sag. Derfor bliver der i løbet af foråret sat nye PH-lamper i begge lysekroner. De lamper, der var i rådhussalen produceres endnu, mens der købes andre hvide PH-lamper til lysekronen i hallen, der ikke er de originale, men også PH-lamper, fortæller Mie Rauff Nielsen, der er afdelingsleder i Service- & Ejendomme i Sønderborg Kommune.

En lampe overlevede kup Der blev i fjor fundet en del stumper til lamperne hos en 42-årige storkriminel i Aarhus, men han blev i oktober 2018 frifundet for tyveriet og særligt groft hæleri. Det er kun lykkedes for Sønderborg Kommune at genskabe en enkelt lampe af de meste sjældne fra hallen - der er af tyndt matteret hvidt glas med en lille guldkant. Det vil derfor være - hvis ikke umuligt så meget kostbart og tidskrævende at genskabe og opkøbe gamle lamper til lysekronen. Hos Bruun Rasmussen Auktioner i København har man vurderet, hver enkelt lampe til 40.000-50.000 kroner, og der var 12 i lysekronen. Mie Rauff Nielsen kan ikke oplyse, hvad den samlede pris nu bliver for at få PH-lys i de to lysekroner igen.