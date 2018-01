Kommunen nedlægger stillingen som kommunikationschef

Som et led i den såkaldte organisationstilpasning ophører stillingen som leder af kommunikationsafdelingen med at eksistere, og det betyder, 48-årige Martin Skovmand må se sig om efter et nyt job.

SØNDERBORG: Med kommende organisationsændringer fra 1. februar nedlægges stillingen som kommunikationschef i Sønderborg kommune.

Afdelingen lægges ind under byrådets direktion under kommunaldirektørens stab. Dermed er der ingen selvstændig kommunikationsafdeling og heller ingen chefstilling. Martin Skovmand tiltrådte stillingen 1. marts 2014 og skal nu ud at se sig om efter et nyt job.

- Vi er på vort ekstraordinære møde 3. januar blevet orienteret om, der bliver fem færre ledende medarbejdere i forvaltningen, og at de pågældende er varslet på forhånd. Da der ikke længere er nogen stilling som kommunikationschef, går jeg ud fra, Martin Skovmand er blevet varslet om, hans job er nedlagt. Lige præcist personaleansvar hører under kommunaldirektøren. Vi har nikket ja til de organisatoriske ændringer, som i øjeblikket er i høring, siger anden stedfortrædende borgmester Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Kommunaldirektør Tim Hansen præsenterede på mødet 3. januar forslaget til organisationstilpasning, som betyder, der bliver fem og ikke som nu seks direktører med nye resort områder. Det indebærer sammenlægning af eksisterende fagområder, så der sker en hel del ændringer i den kommunale forvaltning.

- I alt bliver 15 fuldtids stillinger nedlagt. Nogle funktioner bliver lagt over i nogle andre, så det drejer sig samlet om syv stillinger på første og andet ledelsesniveau. De organisatoriske ændringer er til høring i medarbejderudvalget. Vi kan ikke sætte navne på, for lige nu arbejder vi med kasser med funktionsbeskrivelser. Det er kommunaldirektøren, der sætter navne på de stillinger, der skal nedlægges, når det er vedtaget på byrådsmødet 31. januar, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

Kommunaldirektøren vil ikke kommentere enkelte stillinger.

- Medarbejderudvalget tager stilling 17. januar, og ændringerne vedtages af økonomiudvalg og byråd, når høringsfasen er ovre. Vi ændrer på en række funktioner i direktionerne. Det er politisk besluttet at effektivisere forvaltningen. Jeg er ikke politisk mere tonedøv, end at jeg har forstået, det ikke skulle ske i det borgernære område, så derfor har vi valgt at reducere centralforvaltningen, siger kommunaledirektør Tim Hansen, der godt var klar over, der ventede administrative stramninger som led i budgetforliget, der blev vedtaget i oktober.

Det er på tale at ansætte nogle medarbejdere i lavere rangerende stillinger og at lave om på stillingsfunktioner. Der skal spares syv mio. kroner på det ledende administrative niveau.