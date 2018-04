Kommunen kendte til risiko ved Strandpromenaden

Sønderborg Kommune kendte alt til, at der var en stor risiko for underminering ved oversvømmelser af Strandpromenaden, hvis man valgte at lægge klinker. Alligevel valgte politikerne klinkeløsningen og ikke hvid asfalt.

Sønderborg: Det var ingen hemmelighed, at der ville være en stor risiko for underminering ved oversvømmelse, hvis Strandpromenaden ved Sønderborg Bugt blev lagt i klinker. Det var tværtimod på et fuldt oplyst grundlag, at politikerne valgte at lægge den i flotte sorte saltvandsresistente klinker. En strandpromenade til 26 millioner kroner, der blev indviet i sommeren 2017. Ni måneder senere blev den ødelagt i en kombination af højvande, hård kuling og bølger, der slog ind over hammeren på muren, så saltvandet væltede ned over promenaden.

Men Sønderborg Kommunes økonomidirektør og talsmand i sagen om Strandpromenaden, Bjarke Eriksen, mener ikke, at Sønderborg Kommune dermed skal kaste håndklædet i ringen og tage ansvaret selv og alene.

- Vi afventer stadig en redegørelse fra vores rådgiver (COWI, red.). Vi har rykket for svar, men kan ikke få et svar på, hvornår vi kan forvente redegørelsen. Før vi har den, kan vi ikke udtale os om, hvor ansvaret kan ligge, siger han.

- Jeg sidder her med et referat af en dagsorden fra teknik- og miljøudvalget 8. september 2015. Punkt 8 handler om renovering af strandpromenaden. I sagsfremstillingen fremgår det tydeligt, at der ved valg af klinker er - og jeg citerer fra sagsfremstillingen: "Stor risiko for underminering i forbindelse med oversvømmelser". Politikerne og Sønderborg Kommune har altså taget beslutningen om at anvende klinker på et fuldt oplyst grundlag. Med andre ord: Kommunen var helt klar over risikoen. Er du enig i den betragtning?

- Jeg kan sagtens høre det, du læser op. Men derfra og så til at sige, at der går en lige linje til ikke at kunne gøre et ansvar gældende overfor andre, der er et stykke, siger Bjarke Eriksen.

- Men det kan vel ikke komme bag på Sønderborg Kommune, at der er sket underminering i forbindelse med oversvømmelse eller overskylning, som jo er det, der er sket. Det stod jo i sagsfremstillingen, at der var en stor risiko for netop det?

- Jeg kan og vil ikke gå ind i en diskussion om ansvar. Det indgår i en samlet vurdering, og dermed er vi tilbage ved den redegørelse fra vores rådgiver, siger Bjarke Eriksen.